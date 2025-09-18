Шоу Джимми Кимелла в США оказалось под угрозой после 22 лет существования: Трамп жестко разнес звезду

Джимми Киммел, Дональд Трамп

Медиакомпания Walt Disney Co. сняла с эфира вечернее ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" после резких заявлений ведущего Джимми Киммела относительно убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Так, в выпуске шоу от 15 сентября Джимми Киммел резко высказался в адрес движения MAGA (Make America Great Again). Как известно, это лозунг кампании Дональда Трампа, которым сейчас описывают ультраправых сторонников Республиканской партии. Ведущий начал неожиданно утверждать, что трагедия произошла якобы из-за Трампа, а точнее его амбиций набить себе еще больше "политических очков" к репутации.

"Мы увидели новое дно в исполнении поклонников MAGA, пытавшихся изобразить убийцу Чарли Кирка кем угодно, но не одним из них", — публично выдал телеведущий.

Джимми Киммел / © East News

Именно эти слова стали причиной критики в адрес Киммела. Руководство телеканала ABC, где выходило шоу, охарактеризовало такие высказывания комика как "оскорбительные и нечувствительные" по поводу трагедии, произошедшей 10 сентября 2025 года во время дебатов в Университете Юты. Напомним, в тот день 22-летний студент Тайлер Робинсон выстрелил в политика из снайперской винтовки. Чарли Кирка ранили в шею, и, несмотря на госпитализацию, его жизнь спасти не удалось.

В результате медиагигант Walt Disney Co. оперативно принял решение приостановить на неопределенный срок выход "Jimmy Kimmel Live!" на телеканале ABC, пишет USA Today. Пока неизвестно, вернется ли шоу в эфир. Однако уже в эту среду, 17 сентября, вместо привычного шоу с Киммелом транслировали другую развлекательную программу.

Фрагмент из шоу "Jimmy Kimmel Live!"

Между тем Дональд Трамп уже присоединился к обсуждениям и, похоже, решительно настроен против ведущего и его шоу, о чем свидетельствует его недавний гневный пост в Truth Social: "Шоу Джимми Киммела с провальными рейтингами закрыто. Поздравляю компанию ABC с тем, что наконец нашла смелость сделать то, что нужно было сделать. У Киммела ноль таланта".

К слову, шоу выходило на канале ABC с 2003 года, сочетая сатирические монологи, интервью со знаменитостями и музыкальные выступления. За более чем 20 лет оно стало одним из самых популярных в США, а уже сейчас подтолкнуло аудиторию к дискуссиям о свободе слова в Америке.