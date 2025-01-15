Шоумен-военный Максим Нелипа на передовой получил серьезное ранение: в каком он состоянии

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, который с начала полномасштабной войны служит на фронте, получил серьезное ранение.

Об этом в Facebook сообщил брат защитника – Андрей Нелипа. Он рассказал, что в настоящее время шоумен находится в больнице в Днепре. В частности, Нелипа уже перенес три операции. Какое ранение получил ведущий, его брат не раскрыл. Известно лишь, что актер-военный находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим побратимам. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", – отметил брат защитника.

Максим Нелипа

Брат Максима Нелипы рассказал, что ведущий держится и после лечения присоединится к своим побратимам и снова вернется к службе. Сейчас он попросил о финансовой помощи, ведь лечение требует затрат. В Facebook Андрей Нелипа поделился реквизитами шоумена, а также подразделения, где он служит.

"Видимо, не стоит напоминать кто он и чем известен раньше. Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он "выступает" в ВСУ — устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к кобзону и к маслякову. Будьте уверены — донаты пойдут на доброе дело", — заверил брат защитника.

Напомним, ранее актер-военный Гарик Бирча вышел на связь. Артист рассекретил, в каком направлении служит.

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