Шоумен Юлик подобрал бездомного щенка: "Равнодушие и нечеловечность зашкаливает"

Артист показал нового члена семьи.

Украинский шоумен Юлик поделился, что подобрал бездомного щенка.

Артист показал поклонникам фотографию с четвероногим другом, которого приютил, подобрав на улице. По его словам, во время завтрака в одном из киевских кафе, у его столика вежливо сидел и наблюдал собака. Пушистик просил ласки и еды.

Тогда они с сыном приобрели собачий корм и накормили бездомного животного.

instagram.com/julikofficial

"Меня смущает, когда равнодушие и нечеловечность зашкаливает. Целый день со своей семьей наблюдал, появится ли хозяин, в то время собака страдал от блох, которые так и мешали нормально существовать. Мы приняли решение забрать, завезли к ветеринару, дома самостоятельно обработали от блох, покупали и приобрели игрушки, пуф. Уже больше недели Джесси живет и получает не только удовольствие но и любовь", — прокомментировал Юлик.

instagram.com/julikofficial

Также знаменитость призвал украинцев не быть равнодушным и помогать тем, кто в этом нуждается, особенно четвероногим.

"Когда ты видишь настоящие, преданные глаза, все отходит на задний план. Когда мой сын сказал, что этот песик ему очень понравился и он хочет, чтобы она жила с нами, я почти мгновенно согласился. Здесь сочетаются два хороших дела, и у собаки будет крыша над головой, и сын приучится ухаживать", — добавил артист.

Со своей стороны, фаны похвалили кумира за доброе дело.

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