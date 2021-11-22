Шуфутинский, который гастролировал в оккупированном Крыму, собирается выступить в Украине

Артист запланировал концерт в Киеве.

Российский шансонье Михаил Шуфутинский собрался дать сольный концерт в Украине.

Артист запланировал свое выступление в Киеве 8 марта. Впрочем, Шуфутинский еще в 2017 году был занесен в список "Миротворца". Дело в том, что певец не раз посещал оккупированный Крым и давал там свои сольные концерты.

Михаил Шуфутинский / instagram.com/mikhail.shufutinsky

К слову, в сети негативно отреагировали на то, что исполнитель собрался выступить в Украине. Пользователи не смогли промолчать и засыпали социальные сети онлайн-сервиса, который продает билеты на событие, хейтом. Впрочем, сервис позже ограничил возможность оставлять комментарии. На что юзеры отреагировали еще более отрицательно.

Что же вы комментарии почистили и позакрывали под Шуфутинским?

Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы осознаете циничность своих действий по приглашению российского певца, незаконно гастролировавшего в оккупированном Крыму.

Чего это вы скрыли комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта не будет!

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