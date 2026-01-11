Шульгина шокировала признанием о "Холостяке" с Чмерковским и обратилась к победительнице Надин

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

Победительница "Холостяка" Александра Шульгина шокировала подробностями первого сезона шоу и обратилась к модели Надин Головчук.

Александра говорит, что поведение актера Тараса Цымбалюка очень сильно напомнило ей хореографа Макса Чмерковского. Танцор был героем первого сезона "Холостяка". По словам Шульгиной, Чмерковский тоже, как и Цимбалюк, делал вид, что волнуется за участниц, а на самом деле ему было все равно. Более того, Александра говорит, что первый "Холостяк" во время выбора участниц тоже перекладывал ответственность на плечи создателей.

"Этот сезон безумно напомнил мой. Цымбалюк - это же просто Чмерковский. Так же сбросил со своих плеч ответственность. Не хотел ничего объяснять. Сначала переживал за девушек, а потом ему оказалось поф*г на них", - говорит блогерша.

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

Шульгина также обратилась к победительнице 14 сезона "Холостяка" Надин. Блогерша отметила, что уже проходила этот путь. Александра заверила, что лучшее - впереди, а она тому яркий пример.

"Надюшка очень напомнила меня. И вся эта ситуация вокруг нее, все это проходила я. Ты - большая молодец, крутая, классная, настоящая, аутентичная, у тебя офигенная энергия, у тебя все получится, несмотря на то, что ты не являешься сейчас народной любимицей. Ты классная и ты еще все покажешь. Я тому пример", - подытожила блогерша.

Надин Головчук

