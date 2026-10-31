Шуров шокировал заявлением о победе TVORCHI на нацотборе: "Показали, что от Украины можно и так"

TVORCHI и Дмитрий Шуров

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Продюсер нацотбора и музыкант Дмитрий Шуров шокировал заявлением о победе группы TVORCHI на Национальном отборе на «Евровидение-2023».

Коллектив представлял Украину на международном песенном конкурсе в 2023 году с песней Heart of Steel. В финале «Евровидения-2023» группа заняла шестое место. Однако Дмитрий Шуров, который тогда был продюсером нацотбора, где TVORCHI выбороли право поехать на конкурс, сделал шокирующее заявление. Музыкант выдал, что коллектив вообще не должен был оказаться там.

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Что сказал Дмитрий Шуров об участии TVORCHI в нацотборе

Вообще TVORCHI дважды принимали участие в нацотборе на «Евровидение». Впервые коллектив пришел на конкурс в 2020 году. Тогда музыканты с песней Bonfire заняли четвертое место. Дмитрий Шуров на «Фабрике звезд» говорит, что участники группы огорчились, что не прошли дальше.

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В 2023 году TVORCHI вернулись на нацотбор. Однако у Дмитрия Шурова остались двоякие ощущения из-за их участия. Продюсер нацотбора утверждает, что музыканты выступали на прослушиваниях кое-как, что у него было такое ощущение, будто TVORCHI это вообще не интересует. По словам Шурова, коллектив сначала не прошел в список финалистов. Однако из-за отказа участников TVORCHI запригнули в последний вагон, а в итоге еще и победили и поехали представлять Украину на «Евровидении-2023».

«Мне вспомнилась история о нацотборе. TVORCHI — это интересный кейс был. У них классный был трек Bonfire в 2020 году, а потом они очень расстроились, что не прошли. Они пришли на отбор на прослушивание последними в тот день. Они были „на от**бись“, это очень чувствовалось: „Мы все равно не пройдем, зачем оно нужно“. Это было очень неприятно. Мы подумали: „Ну и ладно, фиг с ними“. Так получилось, что одни участники сошли со станции, остались TVORCHI и десятыми прошли в финал. Когда они поехали, у всех был шок. Они показали Европе, что от Украины можно и так», — сказал Дмитрий Шуров.

Реакция группы TVORCHI на заявление Дмитрия Шурова

Один из участников коллектива Андрей Гуцуляк прокомментировал заявление продюсера нацотбора. Музыкант отметил, что в 2020 году они огорчились не потому, что не прошли дальше, а потому, что технические проблемы помешали им лучше продемонстрировать свой конкурсный номер.

Также Андрея Гуцуляка оскорбили слова, что они якобы нехотя выступали на прослушиваниях на нацотбор в 2023 году. Музыкант утверждает, что они были расслаблены после концертов в Европе. Напоследок Гуцуляк добавил, что ему странно слышать, что они попали на нацотбор лишь потому, что некоторые участники отказались от участия.

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TVORCHI / © eurovision.tv

«С треком Bonfire, когда мы выступали, это не было огорчения по поводу того, что мы не прошли дальше. Мы чувствовали, что могли выступить лучше, если бы не технические причины. Это единственное, что нас огорчило в то время. Что касается выступления на прослушивании на от**бись, как он сказал, — это тоже было не так. Мы приехали из Европы с концерта, просто были расслабленными. Что касается того, что он сказал, что нас взяли на нацотбор, потому что другие заявки отменились — это странно слышать от музыканта», — возмутился Андрей Гуцуляк.

Напомним, уже активно готовятся к «Евровидению-2027», которое в мае состоится в Болгарии. Кстати, одна страна, которая четыре года избегала песенного конкурса, удивит возвращением на сцену.

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