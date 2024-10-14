Шуров удивил видом участников "Океана Эльзы" 30 лет назад: все с длинными волосами и голым торсом

Украинский музыкант Дмитрий Шуров удивил, как выглядели участники группы "Океан Эльзы" почти 30 лет назад.

Архивным фото коллектива артист поделился по важному случаю. Дело в том, что группа отпраздновала 30-ю годовщину деятельности. Дмитрий Шуров поздравил коллектив с важным юбилеем, а также показал архивное фото участников "Океана Эльзы", которое было сделано почти 30 лет назад. На снимке практически все музыканты позировали с голым торсом и у них тогда были длинные волосы.

"Поздравляю "Океан Эльзы" с 30-летием! Рок-группы с такой длинной историей — это нечто большее, чем музыка, это целые периоды жизни людей. В таких больших периодах есть и положительные события, наполняющие смыслом, и немало сложных, которые превращаются в опыт, что помогает двигаться дальше, делая то, что любишь", — отметил артист.

Участники группы "Океан Эльзы" почти 30 лет назад / Фото: facebook.com/pianoboy.band

К слову, Дмитрий Шуров с 2001 по 2004 год был участником "Океана Эльзы" и играл на клавишных. Артист признается, что вспоминает этот период только с улыбкой. По его словам, он очень благодарен коллективу за полученный опыт, созданную общую музыку и пережитые приятные моменты.

"Я несказанно благодарен "ОЭ" за первые большие записи и гастроли, за ежедневную школу отношений, за прекрасную музыку, которую создали вместе. Я зашел в эту группу 18-летним пацаном, который умел говорить только на языке музыки и для которого музыка была превыше всего. А вышел 22-летним мужчиной, который осознал, кто он есть, и научился ценить жизнь, опыт, свободу, любовь. В моем периоде "ОЭ" произошли самые лучшие события для меня", - отметил артист.

Дмитрий Шуров / Фото: instagram.com/pianoboy_official

На поздравление от Дмитрия Шурова отреагировал лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Исполнитель поблагодарил экс-колеге, а также отметил, что у него остались приятные воспоминания от их сотрудничества: "До сих пор мурашки от того, как мы чувствовали друг друга на сцене музыкально. Спасибо тебе за это!".

Напомним, недавно группа "Океан Эльзы" отыграла несколько концертов по случаю 30-летия. Ведущая Маша Ефросинина, которая была на событии, показала, как с певицей Олей Поляковой отрывалась.

«Океану Эльзы» - 30 лет! Эксклюзивное интервью с Вакарчуком из-за кулис концерта

Читайте также: