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Шутка Галкина вызвала истерику у Скабеевой: "Прямой призыв к моему убийству"

Шутка Галкина вызвала истерику у Скабеевой: "Прямой призыв к моему убийству"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2780
Время на прочтение
2 мин
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Шутка Галкина вызвала истерику у Скабеевой: "Прямой призыв к моему убийству"

Максим Галкин и Ольга Скабеева

На недавнем концерте юморист "прошелся" по пропагандистам.

Российский юморист Максим Галкин, который с самого начала полномасштабного вторжения поддержал Украину, продолжает выступать со своими концертами в Европе и мире.

На одном из недавних выступлений Галкин "прошелся" по путинисту Филиппу Киркорову и пропагандистке Ольге Скабеевой. Юморист сказал, что если бы Киркорова отправили на фронт в прозрачных колготах, а в руках при этом он будет держать голову Скабеевой, то перемирие на несколько дней было бы обеспечено.

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В свою очередь, пропагандистка уже отреагировала на шутку Галкина. У Скабеевой случилась истерика. В своем Telegram-канале путинистка назвала юмориста "гнидой" и заявила, что он призывает к ее убийству:

"Это прямой призыв к убийству? Или не прямой? Есть юристы? Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин - гей? Врунишки. Галкин -  не гей. Он форменный п*д*раст. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко", — разразилась Скабеева.

Ее поддержал другой пропагандист Андрей Малахов, который в словах Галкина также увидел угрозу:

"Хочется понять, это призыв? Ну, то есть со стороны шутника это призыв к расправе над журналистом? Учитывая, что Ольгу реально планировали убить, что ей постоянно поступают угрозы, я уверен, что слова Галкина нужно воспринимать только как призыв к убийству. И вот не надо этого "ах, он просто шутит, ах, вы звери, господа". Мы все взрослые люди. И понимаем, что такое слово и как оно влияет", — написал в своем Telegram Малахов.

Напомним, на 8 Марта Максим Галкин поделился фото своей 9-летней дочери Лизы, где она изображена в веночке и рубашке, похожей на вышиванку. Это фото привело к истерике среди россиян.

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Дата публикации
Просмотры
2780
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