Сидни Суини впервые ответила на обвинения после скандальной "нацистской" рекламы джинсов

Сидни Суини / © Associated Press

Реклама

Американская актриса Сидни Суини впервые прокомментировала громкий скандал, разгоревшийся вокруг ее участия в рекламной кампании бренда American Eagle.

Звезда сериала "Эйфория" заверила, что ситуация никак не повлияла на нее, хотя реакция общества оказалась для нее довольно сюрреалистичной. Об этом Суини рассказала в интервью Variety.

"Я знаю, что ценю. Знаю, что я хороший человек. Не позволяю другим людям определять, кто я", — заявила актриса, комментируя поддержку, которую ей выразили даже такие политики, как президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Реклама

Сидни Суини / © Associated Press

Скандал разгорелся в конце июля 2025 года после выхода новой рекламы American Eagle, в которой актриса снялась в джинсах бренда. Кампания построена на игре слов "great jeans/great genes" — то есть "замечательные джинсы/отличные гены" на русском, однако на английском языке это дополнительно и созвучные слова.

В ролике Суини в шутку сказала, что не собирается никого убеждать покупать джинсы, а затем добавила, намекая на игру слов между "jeans" и "genes": "Видите, что я сделала?"

В другой версии видео она даже вычеркнула слово "гены" на билборде, заменив его на "джинсы". Впрочем, пользователи Сети раскритиковали ролик, усмотрев в нем расовые и даже нацистские подтексты — якобы актриса "восхваляет белокурые волосы и голубые глаза". Именно после этого в соцсетях началась волна споров, а политики-консерваторы публично встали на защиту актрисы.

Напомним, недавно голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась редкими снимками со своим 19-летним сыном — поклонники сразу засыпали звезду комплиментами. На фото юноша удивил взрослым и стильным видом, а фанаты отметили, что он невероятно похож на свою известную маму.