Сидни Суинии неожиданно оказалась родственницей Мэрилин Монро: кто они друг другу

Сидни Суини и Мэрилин Монро / © Associated Press

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Американская актриса Сидни Суини оказалась родственницей иконы кино, покойной Мэрилин Монро.

Внешность артисток сравнивали многие годы. Пользователи Сети часто писали, что они очень похожи визуально. На фоне этого в MyHeritage решили провести генеалогическое исследование, передает Just Jared.

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Как оказалось, Сидни Суини и Мэрилин Монро действительно далекие родственницы, а именно девятиюродные сестры через одно поколение. Семейную связь артисток проследили по линии родителей. Генеалогические деревья актрис пересекаются через общего предка по имени Эзра Перри, который жил примерно с 1625-го по 1689 год и был первопоселенцем в Сандвиче, штат Массачусетс.

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Мэрилин Монро / © Associated Press

«Раскрыть их общую ветвь было невероятно; это мощное напоминание о том, что человечество — одно огромное родовое дерево, и когда мы копаем глубже, то обнаруживаем, насколько удивительно мы все взаимосвязаны», — говорит директор компании по исследованиям Рои Мандель.

Сидни Суини / © Associated Press

Отметим, Сидни Суини — американская актриса. Она прославилась благодаря роли в сериале «Эйфория». Также артистка снялась в нашумевшем фильме «Служанка». Сейчас Сидни 29 лет.

Что касается Мэрилин Монро, то она считается иконой кино. К сожалению, жизнь актрисы оборвалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о звездах шоу-бизнеса, которые поразили сходством со своими братьями и сестрами. Некоторые звездные родственники настолько похожи, что на общих фото их можно принять за близнецов.

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