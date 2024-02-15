"СидОренки-СидорЕнки": известна дата премьеры нового сезона комедийного сериала

Стало известно, когда состоится премьера нового сезона культового комедийного сериала "СидОренки-СидорЕнки".

Продолжение истории о двух семьях, которые перепутали сыновей в роддоме, а через 16 лет снова встретились, уже можно будет увидеть 4 марта. Сериал будет транслироваться на телеканале ТЕТ в 19:00 с понедельника по четверг.

Сериал "СидОренки-СидорЕнки"

За два года семьи СидОренко-СидорЕнко прошли множество испытаний: вместе воспитывали сыновей, которых перепутали в роддоме, вместе вели бизнес, ссорились и мирились, заводили романы и разводились. А в новом сезоне наши любимые герои будут вынуждены перебраться на ферму.

Сериал "СидОренки-СидорЕнки" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

После внезапного переезда баталии между Сидоренко разрастаются с новой силой. Всем им придется просыпаться с первыми петухами, доить коров, ловить гусей, пасти коз, копать, сажать и делать множество других вещей, о которых они и не подозревали. Поэтому с 4 марта СидОренко-СидорЕнко ждут новые безудержные приключения и новый не менее причудливый родственник. Сжиться с ним – это еще та задача со звездочкой.

В продолжении культового комедийного сериала к уже любимым героям присоединятся Вера Кобзарь, которая сыграла главную антагонистку сезона, Андрей Пономаренко, который превратится в сельского ветеринара Леню, Виталина Библив, по соседству с которой поселятся Сидоренко, и многие другие известные украинские актеры и актрисы.

Виталина Библив / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не пропустите премьеру любимого сериала "СидОренки-СидорЕнки" с понедельника по четверг на ТЕТ уже 4 марта в 19:00.

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