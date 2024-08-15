Сильвестр Сталлоне на архивных фото показал, как выглядел с женой молодой

Звезда боевиков также поздравил возлюбленную с особым праздником.
Популярный американский актер Сильвестр Сталлоне сообщил о важном празднике в его семье. Жена знаменитости Дженнифер Флавин отмечает день рождения.
Избраннице актера исполняется 46 лет. Поэтому в своем Instagram звезда боевиков адресовал возлюбленной теплые поздравления. Он отметил, что вместе с дочками считает Флавин просто невероятной и безгранично любит ее.
"Поздравляю с днем рождения мою жену Дженнифер! Я и дети считаем, что ты — невероятная. Мы любим тебя навсегда!" – адресовал возлюбленной Сталлоне.
Кроме того, звезда боевиков поделилась их архивными фото. В частности, знаменитость показал, как выглядел с женой в молодости. К слову, с годами супруги сильно изменились.
Кстати, Дженнифер Флавин уже отреагировала на поздравления от мужа. Она в комментариях отметила, что очень любит Сильвестра Сталлоне и благодарна ему за дочерей: "Моя любовь навеки! Люблю тебя и наших дочерей превыше всего!".
Отметим, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сыграли свадьбу в мае 1997 года после девяти лет отношений. Пара воспитывает троих дочерей – 27-летнюю Софию, 26-летнюю Систин и 22-летнюю Скарлет. В сентябре 2022 года супруги собирались разводиться, однако уже через месяц помирились.
Напомним, недавно украинская певица Наталка Карпа праздновала день рождения. Знаменитость показывала, как муж-военный с передовой поздравлял ее с 43-летием.
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