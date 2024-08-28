Сильвестр Сталлоне показал себя с женой в молодости и сообщил о важном празднике в семье

Популярный американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал об особом празднике в его семье, а также порадовал архивными фотографиями.

Старшая дочь звезды боевиков от актрисы и модели Дженнифер Флавин отмечает день рождения. Поэтому в своем фотоблоге актер нежно поздравил Софию с праздником. Знаменитость показал их архивное фото, где он еще молодой с женой держал совсем маленькую дочь на руках. Также Сталлоне опубликовал и фото, относительно недавно сделанные. В частности, артист продемонстрировал, как София росла и менялась с годами.

Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин и их дочь / Фото: instagram.com/officialslystallone

Также звезда Голливуда адресовала дочери теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Артист отметил, какие качества ценит в Софии, и подчеркнул, что с ее появлением мир стал лучше.

Сильвестр Сталлоне с дочерью / Фото: instagram.com/officialslystallone

"С днем рождения, мою прекрасную дочь Софию! Это фото будто бы вчера было сделано. Мы так гордимся щедростью, креативностью и добром, которое ты несешь в мир", — отметил актер.

Сильвестр Сталлоне с дочерью / Фото: instagram.com/officialslystallone

Напомним, недавно день рождения праздновала супруга Сильвестра Сталлоне. Актер нежно поздравлял Дженнифер Флавин с праздником и показывал, как выглядела его возлюбленная в молодости.

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