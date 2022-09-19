Сильвестр Сталлоне после заявлений о разводе намекнул на примирение с женой нежными фото

Звезда боевиков Сильвестр Сталлоне озадачил поклонников новыми фотографиями в соцсетях.
Недавно поклонников Сильвестра Сталлоне ошеломила новость о его разводе с Дженнифер Флавин, с которой актер был в браке 25 лет.
Однако в своем Instagram Сталлоне намекнул на примирение супругов новой публикацией. Актер поделился милыми семейными фотографиями с подписью: "Великолепно...".
На одном из фото Сталлоне и Флавин нежно держатся за руки, а на другом позируют вместе со своими дочерьми, когда они еще были маленькими.
Поклонники пары сразу же поинтересовались у актера в комментариях, означает ли это, что отношения супругов наладились.
- Надеюсь, что вы сможете начать поначалу!
- Неужели вы снова вместе?
- Если намек, что вы вместе, я буду счастлива!
- Вы отличная семья! Надеюсь, что ваши отношения наладятся!
Напомним, недавно о своем разводе после 11 лет в браке сообщил солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс.
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