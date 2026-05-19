Сильвестр Сталлоне с тростью в руке нежно поздравил жену с 29-й годовщиной брака

Сильвестр Сталлоне с женой / © Associated Press

В семье популярного американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне особенный праздник.

У звезды Голливуда и его жены, модели Дженнифер Флавин, годовщина брака. Пара уже 29 лет проживает в статусе супругов. Поэтому, традиционно, Сильвестр Сталлоне публично поздравил возлюбленную с особенной датой в их семейной жизни, посвятив пост в Instagram.

Актер опубликовал фото с Дженнифер Флавин. На снимке жена сидела у артиста на коленях и держала бокал игристого, пока тот нежно обнимал избранницу за талию. Также Сильвестр Сталлоне обратился к жене и отметил, что она — смысл его жизни.

«С годовщиной, ты наполняешь мою жизнь смыслом!» — поздравил жену артист.

Однако пользователи обратили внимание на одну деталь на фото. На снимке 79-летний Сильвестр Сталлоне держал трость в руке. Похожие фотографии звезды Голливуда появлялись в Сети еще полгода назад. Очевидно, трость необходима артисту, поскольку облегчает его движение.

Отметим, с 1997 года Сильвестр Сталлоне проживает в браке с Дженнифер Флавин. Вместе супруги воспитывают трех дочерей — Софи, Систину и Скарлетт. В 2022 году Дженнифер хотела развестись с мужем из-за разногласий. Однако супругам удалось найти общий язык и преодолеть кризис.

