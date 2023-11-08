Сильвестр Сталлоне шокировал признанием, как над ним издевался отец: "Схватил за горло и швырнул на землю"

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне в документальном фильме на Netflix рассказал подробности о том, как его отец был жесток к нему в детстве.

Из фильма становится понятным, что с детства характер актера закаляла напряженная атмосфера в семье. В частности, знаменитость поделился несколькими ужасающими историями. Он признался, что действительно вдохновением для некоторых работ в кино стал отец, который всегда поднимал руку на него маленького.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

Сталлоне, ссылаясь на фильм "Рэмбо", в котором сыграл главную роль, отметил, что на самом деле его прообразом в этой работе стал отец.

"Меня воспитывал очень суровый отец. Никогда ничего не решалось устно. Обычно это был физический ультиматум. Мой отец был Рембо в реальности", – признался голливудский актер.

Звезда поделился еще одной шокирующей историей из детства. По его словам, посещая занятия верховой езды, отец часто позволял себе избить сына за несовершенное мастерство.

"Он выходит с трибуны, хватает меня за горло, швыряет на землю, забирает коня и уходит с поля. Тогда лежа я сказал: "Больше никогда в жизни не хочу видеть коня", – сказал Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

Брат Сталлоне в документальном фильме тоже вспомнил о собственном напряжении во время ссор родителей.

"Наши родители работали, как часы. Вы просыпаетесь в кровати и слышите, как они ругаются и кричат. Меня мгновенно парализовало, потому что доходило эхо", — поделился Фрэнк-младший.

К слову, в фильме звезда поделился историями с детства и рассказал о трудностях на пути к успешной карьере. К съемкам также присоединились коллеги Сталлоне: Квентин Тарантино и Арнольд Шварценеггер.

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