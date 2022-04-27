Симоньян назвала Галкина, поддержавшего Украину, "геем, который женился на пожилой женщине"

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала шоумена Максима Галкина мужчиной нетрадиционной ориентации, который, чтобы скрыть ее, женился на "пожилой женщине", имея в виду Аллу Пугачеву.

Свое мнение Симоньян высказала на шоу другого пропутинского пропагандиста Владимира Соловьева. Одиозная журналистка заявила, что Галкин является лицемером, поскольку, по словам Симоньян, "лжет о своей ориентации":

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает свою аудиторию, что у них настоящая любовь, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, лжи и вообще качества этого человека?" – заявила редактор телеканала RT.

Симоньян разразилась гневной тирадой в адрес Галкина после того, как он публично выступил против войны и стал на защиту Украины и украинского народа. В конце своего пылкого спитча она назвала Галкина "мразью".

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