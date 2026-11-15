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Синди Кроуфорд спустя почти два месяца после смерти 27-летнего сына продает его роскошный дом
Пресли Гербер умер 20 сентября. А это же Синди Кроуфорд выставила на продажу дом сына.
Американская супермодель Синди Кроуфорд продает дом покойного сына Пресли Гербера, который умер 20 сентября.
Об этом сообщает издание TMZ. Сам Пресли Гербер приобрел этот особняк в Лос-Анджелесе в 2023 году за 3,4 млн долларов. Площадь имения составляет около 300 квадратных метров. В доме есть четыре спальни, три ванные комнаты, бассейн с подогревом, джакузи, сауна и отдельное жилье для гостей. Особняк расположен на закрытой территории с видом на каньон.
После смерти Пресли Гербера распорядителями его актива — дома в Лос-Анджелесе — стали родители. Синди Кроуфорд решила попрощаться с имением, где жил сын, и 13 ноября выставила его на продажу. Модель оценила его стоимость в 3,595 млн. долларов.
Что известно о смерти сына Синди Кроуфорда — Пресли Гербера
Сын супермодели умер 20 сентября. Жизнь Пресли Гербера оборвалась в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Калифорнии, куда он прибыл незадолго до смерти. Что стало причиной — не разглашали. Однако в СМИ предполагали, что Пресли Гербер мог умереть от передозировки. К тому же сам сын Синди Кроуфорд в 2024 году признавался, что страдал от тяжелой наркотической зависимости. Тело Пресли Гербера кремировали, а семья хранит его прах в Малибу.
Напомним, недавно стало известно, что умер народный артист Украины Евгений Шах. Актер почти шесть десятилетий работал в театре Франко, а миллионам зрителей запомнился голосом Дамблдора из «Гарри Поттера».