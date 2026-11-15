Синди Кроуфорд спустя почти два месяца после смерти 27-летнего сына продает его роскошный дом

Синди Кроуфорд и ее сын Пресли Гербер / © Associated Press

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Американская супермодель Синди Кроуфорд продает дом покойного сына Пресли Гербера, который умер 20 сентября.

Об этом сообщает издание TMZ. Сам Пресли Гербер приобрел этот особняк в Лос-Анджелесе в 2023 году за 3,4 млн долларов. Площадь имения составляет около 300 квадратных метров. В доме есть четыре спальни, три ванные комнаты, бассейн с подогревом, джакузи, сауна и отдельное жилье для гостей. Особняк расположен на закрытой территории с видом на каньон.

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После смерти Пресли Гербера распорядителями его актива — дома в Лос-Анджелесе — стали родители. Синди Кроуфорд решила попрощаться с имением, где жил сын, и 13 ноября выставила его на продажу. Модель оценила его стоимость в 3,595 млн. долларов.

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Сын Синди Кроуфорд — Пресли Гербер / © Associated Press

Что известно о смерти сына Синди Кроуфорда — Пресли Гербера

Сын супермодели умер 20 сентября. Жизнь Пресли Гербера оборвалась в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Калифорнии, куда он прибыл незадолго до смерти. Что стало причиной — не разглашали. Однако в СМИ предполагали, что Пресли Гербер мог умереть от передозировки. К тому же сам сын Синди Кроуфорд в 2024 году признавался, что страдал от тяжелой наркотической зависимости. Тело Пресли Гербера кремировали, а семья хранит его прах в Малибу.

Напомним, недавно стало известно, что умер народный артист Украины Евгений Шах. Актер почти шесть десятилетий работал в театре Франко, а миллионам зрителей запомнился голосом Дамблдора из «Гарри Поттера».

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