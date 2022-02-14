Скандал "Евровидения-2022": участие Alina Pash в конкурсе под угрозой срыва

Активист Сергей Стерненко обратился к Суспильному с заявлением, что справка артистки о поездке в Крым – подделка.

Скандал по поводу поездки в Крым победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash набирает новые обороты.

Так, к Суспильному вещателю обратился общественный активист Сергей Стерненко по поводу проверки въезда певицы на территорию оккупированного Крыма в 2015 году. Блогер обнародовал в своем Telegram-канале информацию о том, что, вероятнее всего, документ артистки о пересечении границы автобусом из Украины – подделка.

"У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе в 2015 году Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта. Так, гражданка Украины Алина Ивановна Паш 11.08.2015 рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14.08.2015. Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины", – написал блоггер.

Также он добавил, что подделка документов – уголовное правонарушение. Так что если "правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство", то Стерненко сам обратится к ним с соответствующим заявлением.

Со своей стороны, Суспильный вещатель отреагировал на это и заявил, что обратится в ГПСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash.

"Суспильне не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов", – говорится в сообщении.

Так что участие Alina Pash в конкурсе "Евровидение" пока что под угрозой.

Также в ответе отмечается, что Суспильне уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.

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