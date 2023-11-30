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Скандал исчерпан: WELLBOY и Papa Music объявили неожиданное решение после судебной волокиты

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Скандал исчерпан: WELLBOY и Papa Music объявили неожиданное решение после судебной волокиты

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Артист и лейбл удивили итогом после скандала и суда.

Украинский певец Антон Вельбой, известный под псевдонимом WELLBOY, и музыкальный лейбл Papa Music объявили, чем закончился их конфликт, который они решали через суд.

Так, на официальных страницах и WELLBOY, и Papa Music появилась информация о том, что они продолжили сотрудничество.

"Скандал исчерпан! Papa Music и WELLBOY пожали друг другу руки. Две стороны приняли решение о дальнейшем сотрудничестве. Проект WELLBOY в лице Антона Вельбоя продолжит свое существование и подарит еще не один хит своим поклонникам", – говорится в сообщении.

WELLBOY / © instagram.com/a.wellboy
WELLBOY / Фото: instagram.com/a.wellboy

Мнения поклонников после этого решения обеих сторон разделились. Одни обрадовались, что конфликт был мирно разрешен и уже с нетерпением ждут новых хитов Антона. Другие же считают, что весь этот скандал был ради пиара:

  • Цирк
  • Ура! Наконец-то конфликту конец
  • Это все хайп, шоу, чтобы привлечь внимание. Молодцы, сработало! А теперь дальше делать хиты и зажигать сцену
  • Ура! Это действительно отличная новость! Жду новых успехов в совместной работе
Антон Velboi и представитель Papa Music / © instagram.com/a.wellboy
Антон Velboi и представитель Papa Music / Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, что весной 2023 года WELLBOY сообщил, что ушел из лейбла Papa Music. Впрочем, представитель лейбла заявил, что артист не согласовывал с ними свое решение. Антон продолжал исполнять свои песни, хотя не имел права этого делать. Лейбл в свою очередь продолжил выпускать песни WELLBOY, которые были с ним записаны до расторжения сотрудничества. Papa Music обратился в суд, который постановил, что Антон Вельбой за расторжение досрочного контракта должен выплатить лейблу 300 тысяч долларов.

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Дата публикации
Просмотры
486
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