Скандал исчерпан: WELLBOY и Papa Music объявили неожиданное решение после судебной волокиты

Украинский певец Антон Вельбой, известный под псевдонимом WELLBOY, и музыкальный лейбл Papa Music объявили, чем закончился их конфликт, который они решали через суд.

Так, на официальных страницах и WELLBOY, и Papa Music появилась информация о том, что они продолжили сотрудничество.

"Скандал исчерпан! Papa Music и WELLBOY пожали друг другу руки. Две стороны приняли решение о дальнейшем сотрудничестве. Проект WELLBOY в лице Антона Вельбоя продолжит свое существование и подарит еще не один хит своим поклонникам", – говорится в сообщении.

WELLBOY / Фото: instagram.com/a.wellboy

Мнения поклонников после этого решения обеих сторон разделились. Одни обрадовались, что конфликт был мирно разрешен и уже с нетерпением ждут новых хитов Антона. Другие же считают, что весь этот скандал был ради пиара:

Цирк

Ура! Наконец-то конфликту конец

Это все хайп, шоу, чтобы привлечь внимание. Молодцы, сработало! А теперь дальше делать хиты и зажигать сцену

Ура! Это действительно отличная новость! Жду новых успехов в совместной работе

Антон Velboi и представитель Papa Music / Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, что весной 2023 года WELLBOY сообщил, что ушел из лейбла Papa Music. Впрочем, представитель лейбла заявил, что артист не согласовывал с ними свое решение. Антон продолжал исполнять свои песни, хотя не имел права этого делать. Лейбл в свою очередь продолжил выпускать песни WELLBOY, которые были с ним записаны до расторжения сотрудничества. Papa Music обратился в суд, который постановил, что Антон Вельбой за расторжение досрочного контракта должен выплатить лейблу 300 тысяч долларов.

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