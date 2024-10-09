Скандал из P. Diddy: на других известных звезд подают в суд за причастность к преступлениям

В деле рэпера появляются новые детали.
Адвокат Тони Базби, который представляет интересы жертв, утверждающих, что пострадали от преступных действий американского рэпера P. Diddy, раскрыл новые детали по делу.
Он заявил, что его адвокатская фирма готовит иски в суд против известных знаменитостей, имена которых все слышали. Звезд будут обвинять в причастности к предполагаемым преступлениям. Утверждается, что многие знаменитости, которые бывали на "белых вечеринках", видели, что там происходит: употребление наркотиков, совершение преступлений сексуального характера, насилие. Знаменитостей обвиняют в соучастии или сокрытии правды, пишет TMZ.
Адвокат Тони Базби добавил, что уже послал звездам письма с предупреждениями. Имена некоторых из них могут остаться не раскрытыми, ведь они могут попросить о непубличном иске. Первые судебные обвинения адвокатская фирма подаст уже на этой неделе, но против компаний, причастных к вероятным преступлениям P. Diddy. Иски против звезд Базби будет подавать позже.
Отметим, адвокат представляет интересы 120 человек, утверждающих, что в разные годы становились жертвами преступных действий P. Diddy, самому младшему из них – 9 лет. Тони Базби отмечает, что его фирма прилагает немало усилий, чтобы отсеять тех, кто хочет нажиться и лжет о преступлениях рэпера.
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