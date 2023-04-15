Скандал из Wellboy и Papa Music: артист жалуется на похищение соцсетей, а лейбл подал заявление в СБУ

В Сети гудит громкий скандал, возникший между исполнителем Wellboy и музыкальным лейблом Papa Music.

На днях стало известно, что музыкант разорвал контракт с продюсерским центром. Об этом Антон объявил на своей основной странице в Instagram и рассказал, что возвращается к работе с экс-директором Мартой Останковой.

"Я лично уморился, хочу любви, тупею и хочу вам сообщить, что я прекращаю сотрудничество с Papa Music. Я буду работать сам, трудно сказать, будут хиты, не будут, будут ли хорошие клипы или нет, но любые изменения это к лучшему", — обратился к фанатам Wellboy.

Wellboy / Фото: instagram.com/zlivanabravo

Однако такое заявление музыканта неожиданно отреагировали в самом лейбле и заверили, что не знали о таком решении Антона. Музыкальный продюсер Евгений Триплов записал видеообращение, в котором обвинил Останкову в недобросовестности и пообещал решать все из-за юристов.

"Пока ситуация такова: Марта Останкова была уволена еще год назад, много тому было причин — от алкоголизма до финансовых махинаций. Человек он мстительный, накрутил Антону и его маме. Он считает, если люди вложили в Антона 200 тысяч долларов, работали с ним два года, сделали все его хиты и его сделали как артиста, а теперь, когда можно и нужно возвращать инвестиции, работать и это уже великий артист, Марта говорит: "Антон, давай не будем ни с кем делиться, только ты и я". Но мы будем решать все это в юридической плоскости", – заявил Триплов.

Вслед за этим Wellboy записал еще одно видео, в котором сказал, что "Триплов свирепствует", а также заявил, что основной причиной разрыва контракта стал "российский вопрос".

"Несмотря на все слухи, основной причиной для выхода стали категорические разногласия с бизнес-продюсером Алексеем Голубевым (основатель Papa Music — ред.) по "российскому вопросу", — сказал Антон.

Впоследствии все заявления музыканта исчезли с его страницы в Instagram и фаны поспешили подумать, что скандал наконец утих. Но нет, спор между лейблом и артистом только обострился.

В своем дополнительном аккаунте в Instagram Антон записал очередное обращение и заявил, что бывшие продюсеры украли у него все официальные соцсети.

"Моя страница в Instagram взломана моими бывшими менеджерами лейбла Papa Music. Все посты и сторез с указанием имен сделаны не мной! Пост удалили, сторез тоже, постятся архивные видео. У нас должен был готовиться важный пост от национальной программы "Ты как?". инициатива Елены Зеленской, интересно, как они будут преподавать его?", — написал Антон.

В свою очередь, Papa Music опровергли все обвинения в сотрудничестве с Россией и даже сами на себя подали заявление в СБУ. Таким образом, лейбл пытается доказать, что не имеет никаких связей с РФ.

"Нам нечего скрывать. Да, когда-то Голубев Алексей и Бардаш Юрий были партнерами и вместе запускали проект Wellboy, но это прошлое. Давайте будем откровенными, большая часть украинского шоу-бизнеса сотрудничала с Бардашем. Процесс вывода участника из состава участников общества не так прост, как и увольнение директора, при распределении долей 50/50, когда один из участников сбежал из страны, однако, как оказалось, Бардаш долго не платил алименты на ребенка, из-за чего в рамках исполнительного производства исполнительной службой Голубеву первому, как это предусмотрено законом, было предложено приобрести долю Бардаша в ООО "ГОЛБАРЬ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ", — заявили в продюсерском центре.

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