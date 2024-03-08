Скандал Кристины Соловий и Маши Ефросининой: Сеть разразилась мемами после интервью

На днях украинская певица Кристина Соловий и ведущая Маша Ефросинина развернули пылкую дискуссию прямо посреди интервью.

Так, певица заявила, что украинцы слишком толерантны к тем звездам украинского шоу-бизнеса, которые до недавнего времени "строили культурные мосты между Россией и Украиной" и "размывали границы Украины". В частности, разговаривали по-русски в публичном пространстве и мол, теперь на их "руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев". В ответ интервьюер назвала Соловий "аутсайдеркой" в течение последних 10 лет и отметила, что ранее большинство украинских артистов работали по запросу аудитории. И добавила, что последние 5 лет она вела программы на ТВ на украинском. После этого артистка демонстративно поаплодировала Ефросининой.

Маша Ефросинина и Кристина Соловой

Этот фрагмент из интервью вызвал среди пользователей в Сети резонанс. В соцсетях развернулись горячие дискуссии по языковому вопросу. Так, украинцы даже нашли архивные посты Кристины с репостами публикаций из российских пабликов. Правда, это было в 2013 году. А Маше упрекнули за ее высказывания об артистах, ранее работавших по запросу российской аудитории.

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Также после провокативного интервью не остались без внимания отношения Соловий с Сергеем Жаданом. В частности, этой теме в Сети посвятили также множество мемов. К слову, упомянули и рок-группу писателя "Жадан и Собаки".

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Мемы о Кристине Соловой, Сергее Жадане и Маше Ефросинине

Некоторые пользователи попросили полное видео дискуссии публичных людей. На это Маша Ефросинина и Кристина Соловий отреагировали согласием, но выдвинули одно важное условие.

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