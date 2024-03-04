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Скандал на "Евровидении-2024": Израиль сменит конкурсную песню, чтобы не попасть под дисквалификацию

Скандал на "Евровидении-2024": Израиль сменит конкурсную песню, чтобы не попасть под дисквалификацию

Скандал на "Евровидении-2024": Израиль сменит конкурсную песню, чтобы не попасть под дисквалификацию

Участница от Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан

Страна планирует либо изменить текст композиции Эден Голан, либо выбрать нового представителя.

Израиль согласился изменить текст конкурсной песни певицы Эден Голан или выбрать другого представителя на "Евровидение-2024", чтобы не попасть под дисквалификацию.

В целом организаторы международного песенного конкурса были настроены устранить израильскую участницу, ведь в ее композиции October Rain ("Октябрьский дождь") обнаружили политический подтекст. По мнению оргкомитета, в строках песни "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них" говорится об атаке ХАМАСа на Израиль. "Европейский вещательный союз" (ЕВС) убеждена, что в композиции вспоминалось о том, как боевики ХАМАСа в октябре прошлого года убивали и похищали людей, которые находились на музыкальном фестивале в NOVA, пишет Reuters.

Организаторы "Евровидения" заявили, что в конкурсной песне не может быть ни одного политического подтекста, ведь это вне правил конкурса. Израилю предложили изменить строчки композиции, иначе же будет дисквалификация.

Участница от Израиля на
Участница от Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан / Фото: eurovision.tv

Сначала страна отказывалась что-либо менять. Наконец, после обращения президента Израиля Исаака Герцога, национальная телерадиокомпания Kan согласилась пересмотреть трек.

Сейчас у страны есть два варианта. Первый – изменить текст песни October Rain. Второй – отправить на "Евровидение-2024" финалистку нацотбора, которая заняла второе место с песней Dance Forever. Впрочем, текст ее композиции тоже будет пересмотрен.

Напомним, между тем от Украины на конкурс поедет дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Долгое время в букмекерских прогнозах они занимали первое место. Впрочем, в украинок появился неожиданный конкурент, который обогнал артисток в рейтингах букмекеров.

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