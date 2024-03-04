Скандал на "Евровидении-2024": Израиль сменит конкурсную песню, чтобы не попасть под дисквалификацию

Израиль согласился изменить текст конкурсной песни певицы Эден Голан или выбрать другого представителя на "Евровидение-2024", чтобы не попасть под дисквалификацию.

В целом организаторы международного песенного конкурса были настроены устранить израильскую участницу, ведь в ее композиции October Rain ("Октябрьский дождь") обнаружили политический подтекст. По мнению оргкомитета, в строках песни "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них" говорится об атаке ХАМАСа на Израиль. "Европейский вещательный союз" (ЕВС) убеждена, что в композиции вспоминалось о том, как боевики ХАМАСа в октябре прошлого года убивали и похищали людей, которые находились на музыкальном фестивале в NOVA, пишет Reuters.

Организаторы "Евровидения" заявили, что в конкурсной песне не может быть ни одного политического подтекста, ведь это вне правил конкурса. Израилю предложили изменить строчки композиции, иначе же будет дисквалификация.

Участница от Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан / Фото: eurovision.tv

Сначала страна отказывалась что-либо менять. Наконец, после обращения президента Израиля Исаака Герцога, национальная телерадиокомпания Kan согласилась пересмотреть трек.

Сейчас у страны есть два варианта. Первый – изменить текст песни October Rain. Второй – отправить на "Евровидение-2024" финалистку нацотбора, которая заняла второе место с песней Dance Forever. Впрочем, текст ее композиции тоже будет пересмотрен.

Напомним, между тем от Украины на конкурс поедет дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Долгое время в букмекерских прогнозах они занимали первое место. Впрочем, в украинок появился неожиданный конкурент, который обогнал артисток в рейтингах букмекеров.

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