Скандал на "Евровидении-2024": от Израиля едет певица, выступавшая в оккупированном Крыму и жившая в РФ

Израиль определился со своим представителем на песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в Мальме.

Так, страну на музыкальном первенстве представит 20-летняя певица Эден Голан. Впрочем, в биографии артистки есть определенные скандальные факты. В частности, в течение 13 лет Голан проживала в стране-террористке России. Также исполнительница выступала в аннексированном Россией Крыму.

Как рассказала сама Голан израильским СМИ, в 5 лет вместе с родителями певица переехала в Москву в связи с работой отца. Там началась ее певческая карьера. В частности, в 2015 году артистка приняла участие в "Детском Евровидении" от РФ. А уже в следующем году Эден Голан поехала в аннексированный Крым, где выступала на детской "Новой волне".

Эден Голан Израиль, Евровидение 2024

В 2018 году исполнительница в составе команды российской певицы-путинистки Пелагеи принимала участие в российском "Голосе. Дети".

Два года назад Голан уехала из РФ и вернулась в Израиль. Как жаловалась в одном из интервью Голан, она сталкивалась в России с частыми проявлениями антисемитизма:

"Даже через 13 лет я не привыкла к менталитету, атмосфере и серости. Москва — удивительный город, но я не могу сказать, что там мне было хорошо на душе", — отзывалась Голан.

Эден Голан Израиль, Евровидение 2024

Свою позицию по поводу полномасштабной войны РФ против Украины Эден Голан ни разу публично не объявляла.

Напомним, ранее наши представительницы на "Евровидении-2024" alyona alyona и Jerry Heil ответили на упреки, что нечестно победили в нацотборе на музыкальный конкурс.

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