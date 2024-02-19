Скандал на "Евровидении-2024": поляки возмущены представительницей и обвинили ее в нечестной победе

В Польше разгорелся громкий скандал из-за певицы Luna, которая будет представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024".

В частности, страна определилась с представителем 19 февраля. На песенной арене в Мальме Польшу представит 24-летняя певица Luna с песней The Tower. Именно ее выбрало польское профессиональное жюри. К слову, в Польше зрители не участвуют в голосовании за артиста, который будет представлять страну на "Евровидении".

Впрочем, как оказалось, многие поляки были возмущены выбором профессионального жюри. Luna обвинили в нечестной победе, мол, ее отец, который якобы является владельцем самых популярных местных пищевых брендов Dawtona, заплатил за первое место дочери. Исполнительницу также критикует, что ее песня посредственная и не может претендовать на хороший результат в Мальме. Многие поляки в соцсетях Luna пишут, что вместо нее в Мальме должна поехать другая участница отбора – певица Юстина Стечковская.

Это не наш выбор!

Еще один год и та же история. Может быть песня с атмосферой и чем-то уникальным, а может быть ничем не выделяться. Я была настолько наивна, что думала, что в этом году будет по-другому, но, как видите, мнение людей не так важно. Драма!

Разве не лучше было сделать хорошую песню и поехать в следующем году? Вид у тебя отличный, но с этой дурной музыкой ничего не добьешься.

К сожалению, ты совсем недостойна представлять страну... Ничем не примечательная песня потеряется в толпе, и никто о ней даже не вспомнит. Эпический провал!

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг представительницы Израиля на "Евровидении-2024". Страну будет представлять певица Эден Голан, которая выступала в оккупированном Крыму и жила в России.

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