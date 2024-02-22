Скандал на "Евровидении-2024": представительницу Израиля хотят дисквалифицировать с конкурса

В песне участницы, которая в свое время жила в России и выступала в оккупированном Крыму, нашли политический подтекст.

Скандал вокруг представительницы Израиля на "Евровидении-2024", певицы Эден Голан, разгорелся с новой силой.

Как пишут израильские издания, оргкомитет международного конкурса планирует дисквалифицировать участницу. В конкурсной песне Голан "October rain" якобы присутствует политический подтекст.

Композицию представительница Израиля пока что не представила. Конкурсную песню должны были обнародовать на этой неделе, однако ее проверяет "Европейский вещательный союз" (ЕВС) на присутствие политического подтекста. Как пишут местные издания, Голану грозит дисквалификация.

Эден Голан Израиль, "Евровидение-2024"

Израильская телерадиокомпания уже прокомментировала возможное исключение их представительницы из списка участников "Евровидения-2024". Они отметили, что не будут менять текст песни, даже если их дисквалифицируют.

Напомним, вокруг Эден Голан ранее уже возник скандал. Ранее стало известно, что она некоторое время жила в стране-агрессоре России и в свое время выступала в оккупированном Крыму.

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