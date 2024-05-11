Скандал на "Евровидении-2024": участника Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали и объяснили почему

После громкого скандала на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали.

Такого решения организаторы конкурса добились после расследований "инцидента". Впрочем, его подробности раскрывать не стали, отметили, что это случилось после второго полуфинала вечером. И добавили, что в ситуации также задействована женщина из съемочной группы "Евровидения". Об этом говорится в официальном заявлении EBU.

"Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале нынешнего песенного конкурса Евровидения. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать. конкурсе", - отметили организаторы.

Йост Кляйн на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

К тому же в официальном заявлении отмечается, что никакие представители из других стран или члены делегации на песенном конкурсе не причастны к скандалу.

"Этот инцидент не причастен ни к какому другому исполнителю или члену делегации. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала конкурса. Поэтому поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса", – добавили организаторы.

Так, сегодня, 11 мая, в финале конкурса "Евровидение-2024" выступят только 25 стран. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и сообщать важнейшие новости, а также первой назовет имя победителя "Евровидения-2024". А пока рекомендуем ознакомиться с порядком выступления всех конкурсантов в финале.

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