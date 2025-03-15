Скандал на "Евровидении-2025": Грузия возмутилась из-за своей представительницы с пророссийскими взглядами

Представительница Грузии на "Евровидении-2025" оказалась в эпицентре скандала.

Так, недавно певица Мариам Шенгелия одержала победу в Национальном отборе Грузии. Однако после этого на исполнительницу посыпались гневные комментарии и даже просьба дисквалифицировать ее. Дело в том, что у Мариам довольно неоднозначные политические взгляды в Грузии. Сначала она поддерживала Украину и выступала против пророссийской партии своей страны "Грузинская мечта", а затем в 2024 резко изменила свое мнение. В частности, снялась в роликах пропагандистской политической силы и призвала голосовать за партию.

Мариам Шенгелия / Фото: instagram.com/eurovision

В то же время, конкурсная песня пророссийской Шенгелии с названием Freedom, что переводится как "свобода" также вызвала у грузин неоднозначные эмоции. Артистке упрекнули, что эта композиция полностью противоречит настроениям общества, которые борются с российскими властями. Свое разочарование они выразили под публикациями на официальной странице в Instagram "Евровидение".

Свободу с вашей нынешней властью? Звучит так политически

Если Мариам Шенгелия пропутинская, то почему она поет о свободе, когда делает все противоположное? Я считаю, что должны просмотреть выбор представителя Грузии и выбрать другого кандидата. Такой позор

Есть ли эта свобода в комнате с нами? Вы, наверное, издеваетесь

Не забудь поблагодарить Бидзина (пророссийский экс-премьер-министр Грузии – прим. ред.)

Напомним, недавно представительнице Мальты на "Евровидении-2025" Мириане Конте запретили исполнять ее конкурсную песню из-за вульгарного подтекста.

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