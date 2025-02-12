Скандал на "Евровидении-2025": Ирландию представит певица с песней россиянки о советской собаке

На "Евровидении-2025" Ирландию представит певица с песней о советской собаке, которую написала россиянка.

Недавно страна определилась с представительницей на международном конкурсе. От Ирландии в Базель поедет певица Emmy, которая по национальности является норвежкой, о чем говорится на официальном сайте "Евровидения". Артистка будет представлять страну с песней Laika Party. В композиции говорится о советской собаке Лайке, которую в 1957 году ученые запустили в космос. Животное не выдержало полета и погибло.

Композиция была написана в соавторстве. Ее создателями стали сама Emmy, Эрленд Гуттулсруд Кристиансен, Хенрик Остлунд, Трулс Мариус Аарра и Лариса Вильданова. Особое внимание привлекает последняя в этом списке. В частности, Лариса является россиянкой. Она родилась в российской республике Башкортостан, но якобы уже 20 лет живет в Ирландии.

Лариса Вильданова и Emmy/Фото: instagram.com/larissa.tormey

Когда ирландцы определились с представительницей "Евровидения", эта новость вызвала шквал обсуждения в Сети. Многие пользователи не поддержали решение отправлять на конкурс песню, одним из авторов которой является россиянка. К слову, Лариса хоть и не поддерживает полномасштабную войну, однако продвигает нарративы, что простые россияне ни в чем не виновны, тоже страдают и являются жертвами режима.

Напомним, Украину в этом году будет представлять группа Ziferblat, которая победила на нацотборе с песней Bird of Pray. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о коллективе.

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