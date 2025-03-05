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Скандал на "Евровидении-2025": Мальте запретили исполнять песню на конкурсе

Скандал на "Евровидении-2025": Мальте запретили исполнять песню на конкурсе

Мириана Конте / Фото: eurovisionworld.com

Композиция не прошла цензуру.

Представительнице Мальты на "Евровидении-2025" Мириане Конте запретили исполнять конкурсную песню.

Все дело в цензуре. Дело в том, что в композиции присутствует слово "kant". С мальтийского оно переводится как "пение" и не имеет ничего обидного. А вот англоязычных еврофанатов это очень обеспокоило. Слово "kant" созвучно английскому сленгу "c*nt", которым в оскорбительной форме называют женские гениталии.

Европейский языковой союз (EBU) принялся за проверку. Наконец, оргкомитет "Евровидения" запретил Мириане Конте исполнять конкурсную песню в Швейцарии в таком виде. Мальте придется либо заменить слово "kant" другим, либо же выбрать новую композицию.

Мириана Конте / ©
Мириана Конте

Представительница страны уже отреагировала на решение EBU. Конте признается, что ее очень это разочаровало, ведь до подачи песни остается всего неделя. Впрочем, она решительно настроена поехать на "Евровидение-2025". Вероятно, исполнительница будет менять трек.

"Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится — Дева не упадет", — прокомментировала артистка.

Отметим, скандал вокруг конкурсной песни Мальты разгорелся в середине февраля. В композиции обнаружили упоминание о женских гениталиях в грубой форме. Британский вещатель даже объявил, что в случае выполнения трека на "Евровидении", выступление Мальты не смогут пустить в эфир.

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