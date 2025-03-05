Скандал на "Евровидении-2025": Мальте запретили исполнять песню на конкурсе

Представительнице Мальты на "Евровидении-2025" Мириане Конте запретили исполнять конкурсную песню.

Все дело в цензуре. Дело в том, что в композиции присутствует слово "kant". С мальтийского оно переводится как "пение" и не имеет ничего обидного. А вот англоязычных еврофанатов это очень обеспокоило. Слово "kant" созвучно английскому сленгу "c*nt", которым в оскорбительной форме называют женские гениталии.

Европейский языковой союз (EBU) принялся за проверку. Наконец, оргкомитет "Евровидения" запретил Мириане Конте исполнять конкурсную песню в Швейцарии в таком виде. Мальте придется либо заменить слово "kant" другим, либо же выбрать новую композицию.

Мириана Конте

Представительница страны уже отреагировала на решение EBU. Конте признается, что ее очень это разочаровало, ведь до подачи песни остается всего неделя. Впрочем, она решительно настроена поехать на "Евровидение-2025". Вероятно, исполнительница будет менять трек.

"Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится — Дева не упадет", — прокомментировала артистка.

Отметим, скандал вокруг конкурсной песни Мальты разгорелся в середине февраля. В композиции обнаружили упоминание о женских гениталиях в грубой форме. Британский вещатель даже объявил, что в случае выполнения трека на "Евровидении", выступление Мальты не смогут пустить в эфир.

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