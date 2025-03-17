Скандал на "Евровидении-2025": представитель Австрии признался в благосклонности к известной путинистке

Представитель Австрии на "Евровидении-2025" Йоханнес Пич, он же JJ, оскандалился своей приверженностью к россиянам.

В частности, речь идет о российской оперной певице Анне Нетребко. В Сети пользователи нашли доказательства увлечения JJ артисткой, которая активно поддерживает кремлевский режим за кровавые рубли. В частности, в одном из интервью для APA Йоханнес сделал признание, что довольно часто вдохновляется ею на создание новых композиций. Не исключением стал и его конкурсный трек Wasted Love, с которым он представит Австрию.

Йоханнес Пич об Анне Нетребко

Более того, Йоханнес Пич не стеснялся в соцсетях поддерживать пропагандистку лайками. Правда, со временем отписался от нее, вероятно, после резонанса в СМИ. К слову, Анна Нетребко, которая выступала на оккупированном Донбассе и финансировала вражескую армию, сейчас живет в Австрии. Интересно, что в прошлом году пропутинская звезда во время гастролей за границей получила большую критику. Дело дошло до митингов. Так, в Германии активисты протестовали против выступлений российской оперной певицы.

Напомним, недавно представительница Грузии на "Евровидении-2025" оказалась под угрозой дисквалификации. Ее осудили также из-за политической позиции и переобувания.

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