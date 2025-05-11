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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Скандал на "Евровидении-2025": участников Португалии не показали на церемонии открытия и удивили причиной

Португальская группа стала единственной среди участников, выход которой не показали на "бирюзовой дорожке".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Группа NAPA

Группа NAPA

В швейцарском Базеле состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2025", которая не прошла без скандалов.

Участники уже прошлись "бирюзовой дорожкой". В общем, там должны были появиться представители 37 стран. Все они вышли на "бирюзовую дорожку", однако в трансляцию попали всего 36. Дело в том, что в прямом эфире не показали выход португальской группы NAPA .

Группа NAPA

Группа NAPA

Причина такого казуса удивляет. Дело в том, что португальцев не показали в трансляции, ведь именно в этот момент на экране транслировали интервью австралийского певца Go-Jo.

В Сети пользователи уже успели раскритиковать организаторов "Евровидения-2025". Их обвинили в неуважении к участникам. Также пользователи возмущены организацией конкурса. Тем временем португальцев поддержали.

Отметим, группа Ziferblat уже тоже прошла "бирюзовой дорожкой", к счастью, без казусов. Представители Украины появились на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2025" в сдержанных образах.

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Дата публикации
Количество просмотров
275
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