Скандал на "Евровидении-2025": в песне Мальты нашли упоминание о женских гениталиях в грубой форме

Мальта оказалась в эпицентре скандала накануне "Евровидения-2025".

Так, от Мальты на международный конкурс поедет исполнительница Мириана Конте. Недавно она была избрана путём народного голосования. Свою страну звезда будет представлять с песней Kant. И именно эта композиция в Сети несколько неоднозначно была воспринята аудиторией.

Дело в том, что конкурсная песня Мальты содержит интересную игру слов. И если в названии трека и строках "serving kant" слово "kant" с мальтийского переводится как "пение", то для англоязычной аудитории – оно очень созвучно с английским сленгом "c*nt", которым в оскорбительной форме называют женские гениталии.

Мириана Конте

Поэтому в результате еврофаны разделились на два лагеря. Одни считают композицию Kant довольно веселой и подхватывают ее для собственных соцсетей, а другие – вульгарной и недопустимой как для европейского конкурса.

В свою очередь, звезда BBC Скотт Миллс и вообще отметил, что эту песню британский вещатель не сможет пускать в эфир на радио из-за грубого как для англоязычной аудитории слова, пишет Times Malta. К тому же в Великобритании Управление по связи Ofcom, осуществляющее надзор за контентом речи, признало такую игру слов "оскорбительной лексикой грубой формы".

Несмотря на недоразумение, Мириана стоит на своем. В фотоблоге она сделала скриншот комментария фана, где он исчерпывающе объяснил, о чем же на самом деле ее песня. Так, певица написала "понял понявший" под следующим высказыванием:

"У нее СДВУГ. И ей все время говорили, что делать, куда идти, что одевать и что говорить. Когда она поет, то чувствует себя свободной. Поэтому она назвала песню Kant, что в переводе с мальтийского означает "пение". Она использует свое пение, чтобы научить детей быть теми, кто сам распоряжается своей жизнью, а не пребывает под контролем".

Мириана Конте

Кроме того, мальтийские СМИ указывают, что фраза "serving kant" в квир- и драг- сообществах может употребляться как проявление смелости и уверенности. Пока Европейский союз вещания (EBU) на этом этапе не торопится с выводами по поводу ситуации. Они отмечают, что сейчас, согласно правилам конкурса, каждая страна только представляет свои конкурсные треки на рассмотрение. Этот процесс продлится до 10 марта. А потом они перейдут к тщательной проверке композиций. И если "песня по какой-либо причине будет признана неприемлемой, конкурсантам предоставляется возможность изменить ее или избрать новую до истечения срока".

Мириана Конте

Напомним, что недавно Ирландия возмутила своей композицией, с которой будет выступать на "Евровидении-2025". В строках трека упоминается советский пес.