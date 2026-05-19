Филипп Киркоров с создателями песни DARA

После громких заявлений путиниста Филиппа Киркорова о его якобы причастности к победе Болгарии на«Евровидении-2026" правда начала всплывать наружу. Похоже, российский артист таки решил приписать себе чужой триумф.

Прокремлевский певец ранее уверял, что имел отношение к успеху певицы DARA (настоящее имя — Дарья Йотова), которая впервые в истории принесла Болгарии победу на конкурсе с песней Bangaranga. Однако автор композиции, румынский продюсер Кристиан Тарча, в комментарии журналистам редакции RFI фактически опроверг эти заявления. По словам музыканта, над конкурсной версией песни работала конкретная команда и Киркоров в нее не входил. Сначала продюсер даже резко заявил: «Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров».

Правда, позже он уточнил свою позицию после разговора с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. После этого Кристиан уже назвал путиниста «великим русским артистом». Но в результате все равно оказалось, что Киркоров хоть и давно знаком с автором песни, но никакого отношения к победному треку не имеет.

Димитрис Контопулос

«Похоже, что Филипп Киркоров — великий российский артист, который работал вместе с Димитрисом над некоторыми предыдущими отборами, но не имеет никакого отношения к Bangaranga. Вероятно, из-за того, что он сотрудничал с Димитрисом, он гордится тем, что Димитрис является частью песни Bangaranga, и радуется успеху», — выдал Тарча.

В то же время сам Контопулос не стал отрицать дружбу со скандальным российским артистом, но при этом не подтвердил сотрудничество в рамках победного трека для Болгарии: «Он друг. Он нас поддерживает. Но нет, в этот раз это был другой проект».

Более того, автор Bangaranga заявил, что не видел недавних циничных заявлений Киркорова и предположил, что тот мог «иметь в виду что-то другое».

Тем временем скандал продолжает набирать обороты. Еще до финала внимание многих привлекла фигура самого Контопулоса, который в прошлом работал с российскими артистами, среди которых были и Сергей Лазарев и Ани Лорак. Также в Сети обратили внимание, что DARA сначала была подписана на Киркорова в Instagram, однако после волны обсуждений отписалась от него.

Ранее же украинский режиссер Николас Чоб, который работал в команде Болгарии, тоже заявлял, что Киркоров не имел никакого отношения к созданию конкурсного номера. Похоже, история об «участии» путиниста в победе Болгарии все больше напоминает попытку цинично оказаться рядом с чужим успехом.

