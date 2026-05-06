Скандал на "Евровидении-2026": директор отреагировал на призывы отстранить Украину от конкурса

Евровидение-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Уже в этом мае отгремит международный музыкальный конкурс "Евровидение-2026" в Вене в Австрии.

Но уже традиционно без скандалов не обошлось. Так, еще в конце прошлого года ряд стран начали бойкотировать конкурс из-за политических принципов и присутствия Израиля на фоне войны в Секторе Газа.

В частности, в этом году на сцене не появится Испания. Но после отказа страна предложила организаторам отстранить от шоу государства, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Испанская сторона назвала не только Израиль, но и Украину.

Реклама

Представительница от Украины на «Евровидении-2026» — LELÉKA

Такое предложение вызвало волну критики, ведь многие считают его некорректным и несправедливым, учитывая различные обстоятельства вооруженных конфликтов. В то же время организаторы конкурса четко расставили все точки над «і». Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил в проекте Nieuwsuur, что никаких решений по дисквалификации Украины они рассматривать не будут.

«Предложения, которые предусматривают наказание или устранение Украины, для нас неприемлемы», — подчеркнул он.

Отметим, страна-агрессор Россия была отстранена от участия в конкурсе 2022 года сразу после полномасштабного вторжения в Украину. И тогда это решение поддержала значительная часть международного сообщества.

Напомним, недавно представительница от Украины на «Евровидении-2026» LELÉKA провела первую репетицию на сцене международного конкурса и засветила свой костюм.

Реклама

Новости партнеров