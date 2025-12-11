Скандал на "Евровидении-2026": уже пятая страна отказалась от участия по политической причине

"Евровидение-2026"

Исландия официально объявила, что не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026». Это уже пятая страна, которая решила бойкотировать соревнования. Ранее о выходе заявили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

По информации BBC, причиной массовых отказов стало решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к конкурсу, несмотря на призывы нескольких вещателей вынести этот вопрос на отдельное голосование. Такую инициативу поддерживала и Исландия — одна из семи стран, требовавших рассмотрения вопроса прозрачности участия KAN в «Евровидении-2026».

Генеральный директор исландского вещателя RÚV, Стефан Эйриксон, объяснил, что его страна не может оставаться в конкурсе при нынешних обстоятельствах: «В нынешней ситуации этот конкурс не приносит ни мира, ни радости. Учитывая это, мы решили сделать шаг назад, пока обстоятельства не меняются».

Несмотря на обновленные правила Евровидения, которые EBU представила как шаг к большей нейтральности и прозрачности, Исландия заявила, что сомневается в эффективности нововведений. В RÚV отметили, что против участия страны выступили не только общественность, но и локальные творческие ассоциации. Кроме того, вещатель официально просил EBU исключить израильскую телерадиокомпанию KAN из-за предыдущих прецедентов и репутационных рисков.

«Это сложный вопрос, который уже навредил репутации конкурса и EBU. Важно найти решение, которое удовлетворило бы все стороны», — говорится в заявлении RÚV.

В свою очередь генеральный директор KAN Голан Йочпаз раскритиковал попытки отстранить Израиль от конкурса. Он назвал такие действия культурным бойкотом и предупредил, что подобные прецеденты могут иметь долгосрочные последствия для европейского музыкального сообщества.

«Попытка убрать KAN с конкурса может быть расценена лишь как культурный бойкот. Сегодня бойкот может начаться с Израиля, но никто не знает, кому он навредит завтра. Действительно ли мы хотим, чтобы именно этим запомнился 70-летний юбилей конкурса?» — заявил Йочпаз.

Решение Исландии в очередной раз обострило дискуссии вокруг политической нейтральности Евровидения и его способности оставаться площадкой для музыки, а не геополитических конфликтов. Повлияют ли эти отказы на формат конкурса 2026 года — пока неизвестно. Но волна бойкотов набирает обороты и ставит EBU перед самым большим вызовом за последние годы.

Тем временем Украина активно готовится к нацотбору на «Евровидение-2026». Организаторы уже представили список из девяти финалистов, один из которых может представлять Украину на международном песенном конкурсе.