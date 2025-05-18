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Скандал на "Евровидении": MELOVIN отдал самый высокий балл от нацжури Tommy Cash, номер которому ставила россиянка
MELOVIN объяснил, почему так высоко оценило выступление скандального Tommy Cash на "Евровидении-2025".
На "Евровидении-2025" разгорелся громкий скандал из-за балов певца MELOVIN, который высоко оценил выступление скандального эстонского представителя Tommy Cash, номер которого поставила россиянка.
В составе жюри от Украины оказались музыкант Дмитрий Шуров, танцовщица Елена Шоптенко, певица Tayanna, продюсер Нателла Чхартишвили-Зацаринна и исполнитель MELOVIN. Самый высокий балл украинские судьи отдали Германии. Впрочем, Украина довольно высоко оценила номер скандального представителя Эстонии - Tommy Cash, шоу которому ставила россиянка.
Конечно, для украинцев это было очень большое удивление. Как оказалось, самый высокий балл эстонцу отдал MELOVIN. Артист в рейтинге поставил Германию на первое место, а Эстонию – на второе. MELOVIN уже объяснил свои баллы. Член нацжури подчеркнул, что его оценки не были мотивированы политически. Мел говорит, что песня Tommy Cash – единственная, мотив которой поют и знают все. Также исполнитель обратил внимание, что присудил Эстонии второе место, а страна тем временем заняла третье.
"Я также шокирован, что это единственная песня и мотив, которую все напевают на улицах. Никаких оправданий не будет. Я ставил на второе, а Эстония взяла третье. Вопросы?" – ответил MELOVIN на критику.
Отметим, в этом году по результатам судейского голосования Эстония оказалась на девятом месте, а зрительского – на втором. В результате Tommy Cash набрал 356 баллов и завоевал бронзу. Тем временем Украина в этом году попала в топ-10. Предлагаем узнать, кто из стран поставил самые высокие баллы Ziferblat.