Скандал на "Евровидении": MELOVIN раскрыл детали контракта и оправдался за голосование за Tommy Cash

MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

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Украинский певец MELOVIN попал в скандал во время "Евровидения-2025". Как член национального жюри он поставил самый высокий балл эстонскому представителю Tommy Cash, чем вызвал шквал критики со стороны украинских зрителей из-за тесной связи конкурсанта с РФ.

В комментарии "Люкс ФМ" MELOVIN впервые прокомментировал ситуацию. Сначала он опроверг обвинения в нарушении правил конкурса, отметив, что имел полное право обнародовать свои оценки. По словам певца, в контракте с "Суспільним", которое отвечает за участие Украины в "Евровидении", не было пункта о запрете публикации результатов.

"Мне было разрешено выложить баллы. Мне дали разрешение на публикацию листочка - это один из пунктов в моем контракте с "Суспільним", который могу объявить. Запрета нет, поэтому мне ничего не прилетело", - рассказал певец.

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Отдельно MELOVIN прокомментировал хейт в отношении Tommy Cash, которому номер на "Евровидении-2025" ставила россиянка. Он подчеркнул, что артист не является пророссийским, несмотря на наличие родственников из России. По словам MELOVIN, официальная информация СБУ не подтверждает, что Tommy Cash незаконно посещал Крым в 2021 году. Исполнитель также добавил, что у Tommy Cash украинские, эстонские и российские корни, но его идентичность как артиста - эстонская, и именно это он учитывал во время голосования.

Томми Кэш

"На самом деле Tommy Cash не является пророссийским исполнителем. СБУ так и не подтвердила его пересечение границы Крыма в 2021 году. Кто-то упрекал, что там (в песнях Tommy Cash - прим. ред.) было что-то о "полечу в Москву, а потом - в Киев". Но дальше была фраза "хочу проголосовать за Камалу и Трампа". В этой песне "United by music", в сторону которой был хейт, речь идет о выборе, когда он должен быть один и ты не должен сидеть на двух стульях. Кроме бабушки россиянки, у него мама - украинка. А еще есть эстонские корни. Поэтому это не русский, а эстонец", - добавил артист.

Напомним, недавно вокруг "Евровидения" началась новая волна скандалов. В частности, Словения пригрозила бойкотом из-за другой страны-конкурсантки и объяснила почему.