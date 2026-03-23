Скандал на концерте Павлика: его жену обвинили в провокации и раскрыли намерения организаторов

Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Скандал вокруг юбилейного концерта Виктора Павлика во Дворце «Украина» набирает новые обороты. Свою позицию публично озвучила певица Анна Завальская, которая встала на сторону организаторов шоу и команды площадки.

Артистка, в частности, поддержала своего мужа — саундпродюсера концерта Дмитрия Саратского — и заявила, что информация об инциденте, которая распространяется в Сети, не соответствует действительности. По ее словам, события за кулисами были перекручены, а само выступление Павлика стало важным событием после длительной паузы в карьере.

«Я среди тех, кто знает эту ситуацию не из публичных постов и заявлений, а со слов людей, которые создавали концерт Виктора Павлика и строили процесс изнутри. И именно поэтому не могу промолчать, когда сейчас формируется ложная картина, которая имеет мало общего с реальностью. Виктор Павлик — легенда и невероятный артист, который впервые за 10 лет смог выйти на большую сцену Национального дворца искусств "Украина" с сольным концертом!» — отметила Завальская в Facebook.

В то же время она обвинила жену и директора артиста — Екатерину Репяхову — в сознательном обострении ситуации. По словам певицы, поведение блогерши за кулисами было эмоциональным и конфликтным, а действия — скорее провокационными, чем направленными на защиту интересов мужа.

«За кулисами после конфликта поведение жены народного артиста выглядело не как "борьба за достоинство", а как осознанная провокация. С ее стороны в процессе подготовки было системное обострение отношений с командой: эмоциональное давление, ультимативный тон и создание конфликта там, где все работали на высокий результат. Разве не очевидно: когда в критический момент кто-то не стабилизирует ситуацию, а наоборот расшатывает ее еще больше, то это уже не самозащита. Это совсем про другое», — заявила она.

Завальская также подчеркнула, что в этой ситуации, по ее мнению, была нарушена профессиональная этика. Она отметила, что внутренние рабочие процессы не стоит выносить в публичное пространство в искаженном виде, ведь это только углубляет конфликт.

Отдельно артистка прокомментировала и скандальный антракт во время концерта, когда, по словам Екатерины, ее мужу хотели вколоть адреналин в голосовые связки. Анна говорит, что это было «профессиональное решение саундпродюсера и продюсера», принятое для сохранения голоса исполнителя и успешного завершения выступления, в том числе с учетом телесъемок.

«Такие истории всегда показательны, потому что проявляют тех, у кого единственный способ достигать своего и удовлетворять собственные амбиции — только через давление, конфликт и публичное обесценивание других. Можно называть такие громкие заявления "правдой", а можно — попыткой переписать реальность под собственный сценарий. Я вижу второе и вижу истерию, масштаб которой не соответствует действительности», — подытожила свое мнение Завальская.

К слову, сам Дворец «Украина» уже публично извинился перед командой артиста и признал свои ошибки.