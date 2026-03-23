Скандал на концерте Павлика: жена певца заявила, что его заставляли колоть адреналин

Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова раскрыла новые детали громкого инцидента, который произошел во время выступления артиста во Дворце «Украина».

На днях после концерта она уже заявляла об унижении и психологическом давлении со стороны организаторов. Тогда администрация площадки публично извинилась. Впрочем, по словам Репьяховой, ситуация была значительно серьезнее, чем казалось сначала.

Как утверждает блогерша, прямо во время выступления концерт неожиданно остановили, хотя никакого антракта не планировалось. Причиной, по ее словам, стало требование организатора уколоть певцу адреналин якобы из-за проблем с голосом — несмотря на то, что сам артист чувствовал себя и звучал хорошо, и к тому же перенес серьезную операцию на сердце.

«Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта и в этот момент концерт просто останавливают. И начинается абсурд. Из него пытаются сделать человека, который „плохо работает“, и навязать это ощущение. Человеку, который 40 лет на сцене. Организатор примерно после этой песни останавливает концерт (антракта не должно было быть) и говорит Виктору Павлику: „Ты ужасно поешь. Я вызвал врача, будем колоть тебе адреналин“. Адреналин!» — шокировала жена и директор музыканта.

После инцидента, по словам Репьяховой, с ней пытались договориться, однако она отказалась замалчивать ситуацию. Блогерша заявила, что имеет видеодоказательства и будет настаивать на ответственности всех причастных. В частности, требует увольнения команды и руководителя Дворца «Украина».

«Они не на того человека наткнулись. Я не буду молчать. Я не буду покрывать это, как это делают некоторые. Потому что именно молчание и порождает то, что происходит. Человек безнаказанный, человек считает, что Дворец — это его собственность. Это записано у меня на видео! А мне говорит, что я ноль: „Женщина выполняйте свои обязанности дома“. Я считаю, что будет правильно, если он сам соберет свои вещи и уйдет из этого прекрасного Дворца, который ни в чем не виноват. А если нет — все видео всегда ждут в галерее моего телефона. И, кстати, это касается не только одного человека. Вся команда, которая рядом и продолжает это покрывать, также несет ответственность. Исполнительный директор, который пытался со мной договориться и многих других людей», — подытожила Екатерина.

