Скандал на "Мисс Европа": купленое первое место Россией и травля украинки представительницей Беларуси

Модель Милена Мельничук, которая в этом году была представительницей Украины на "Мисс Европа-2024", шокировала подробностями участия в конкурсе.

Так, конкурс красоты состоялся в Бейруте, Ливане. В интервью Славе Демину украинская представительница призналась, что ехала туда, чтобы еще раз напомнить о преступлениях страны-агрессорки. И добавила, что все расходы покрывала за свой счет. В частности, Милена на все потратила около 5 тыс. евро (150-200 тыс. грн).

Среди конкурсанток были россиянка и белоруска. По словам Мельничук, весь период пребывания в Ливане на конкурсе она упорно игнорировала представительницу из РФ Розу Гадиеву. Впрочем, самый первый конфликт произошел именно с белорусской представительницей Ириной Максимович, которая называла украинку "малолеткой" и в целом агрессивно к ней относилась.

Милена Мельничук. Фото: Instagram Милены Мельничук

"Мы с россиянкой делали вид, что нас не существует друг для друга. Треш начался, когда приехала белоруска. Она сразу агрессивно начала относиться ко мне, говорить, что я малолетка. Один из первых вопросов, которые она мне задала: "Ты кто? А сколько ты зарабатываешь?". Я ей ответила, она говорит: "Ой, нет. Ты тупая малолетка. Ты не можешь сколько зарабатывать. Давай, закрой ротик и не будешь взрослым тетям рассказывать", - поделилась Милена.

Кроме того, украинская представительница отметила, что ливанский хореограф на "Мисс Европа-2024" называл ее "хохлушкой". На возмущение украинки среагировала белоруска Максимович, которая начала кричать: "Закрой рот, тебя очень много, ты всех зад*лб*ла со своей войной". О таком поведении конкурсанток Милене запретили рассказывать у себя в фотоблоге и угрожали "очень большими проблемами".

Милена Мельничук. Фото: Instagram Милены Мельничук

Абсурдно то, что победительницей "Мисс Европа-2024" стала именно россиянка, уроженка Казани, Роза Гадиева, а третье место заняла скандальная представительница из Беларуси Ирина Максимович. Мельничук убеждает, что первое место Минкульт РФ выкупило за 20 тыс. евро, а Беларусь – за 5 тыс. евро. Сами участницы цинично хвастались этим в гримерках. В свою очередь, Украина ввошла в ТОП-5.

После победы белорусску Ирину Максимович снова пришлось всем успокаивать, ведь в автобусе она в очередной раз набросилась на украинку, вероятно, в нетрезвом состоянии: "У тебя война? А х*ли ты сиськами трясешь на конкурсе красоты?".

Также Мельничук рассказала о подробностях подготовки представительниц из враждебных стран. Так, по ее словам, россиянка предоставляла президенту РФ Путину отчет о потраченых средствах на конкурсные наряды (около 2 млн грн), чтобы тот их вернул. К тому же Гадиева сфальсифицировала свой возраст: вместо 38 лет на "Мисс Европа-2024", ей приписали 30.

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