Скандал на "Мисс Украина": конкурс "Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг, чтобы "отделиться от грязи"

Вокруг конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся немалый скандал после того, как в Сети разоблачили связи участниц с россиянами.

Из-за громкого обсуждения "под удар" попал и еще один конкурс — "Мисс Украина Вселенная". Скандал коллег вызвал слухи о недобросовестности представительниц другого соревнования, что вызвало возмущение у организаторов.

Для того, чтобы "отделиться от грязи", комитет конкурса "Мисс Украина Вселенная" принял решение провести ребрендинг и изменить название. В комитете заявили, что не разделяют ценности "Мисс Украины" и выступают против связей с представителями страны-агрессорки.

"Теперь мы - "Мисс Вселенная Украина". В связи с очередным скандалом, произошедшим с нашими "коллегами", мы приняли важное решение - провести ребрендинг. Просим распространить этот пост, чтобы помочь нам отделиться от грязи, к которой мы не имеем отношения и ценностей, которые мы не разделяем. Мы бойкотируем: любые виды сексуальных домогательств, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтичные высказывания в отношении участниц конкурса", - говорится в официальном обращении организаторов "Мисс Украина Вселенная".

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг

Также комитет конкурса отметил, что они продолжают говорить о войне в Украине на международной арене. Поэтому, сменив название, "Мисс Вселенная Украина" надеются больше не ассоциироваться со скандальным конкурсом коллег.

"Уже 17 лет мы работаем с целью прославлять Украину и предоставить голос женщинам нашей страны на международной арене. Мы имеем высокую репутацию в мире, у нас теплые отношения с Miss Universe, мы ежегодно тратим большие средства и силы на подготовку к "Мисс Вселенная", о чем свидетельствуют наши победы и международная пресса. В прошлом году наш национальный костюм "Воин света" - символ несокрушимости украинского духа - получил 1 место на "Мисс Вселенная" и всколыхнул все международные СМИ, напомнив всем о войне в Украине. У нас уже были все возможные призовые места, кроме первого. Над чем мы работаем! Чтобы отныне никогда действия коллег не ассоциировались с нашим конкурсом, мы меняем название нашего конкурса на "Мисс Вселенная Украина" / "Miss Universe Ukraine". Мы хотим и дальше иметь возможность прославлять Украину на международной арене и рассказывать правду о войне", - написали в "Мисс Вселенная Украина".

Скандал вокруг "Мисс Украина"

Скандал вокруг одного из самых известных украинских конкурсов красоты разгорелся после того, как в Сети обнаружили связи участниц конкурса с РФ. Блоггер Андрей Лузан обнародовал информацию о том, что некоторые претендентки на корону уже давно не живут в Украине, общаются с россиянами и даже предоставляют эксорт-услуги.

В частности, блоггер разоблачил одну из фавориток соревнования Ксения Магеру, умалчивающую полномасштабную войну в Украине, а также в свое время принимавшая участие в мероприятиях в Кремле.

Также выяснилось, что еще одна участница Ирины Пиляева встречается с известным российским ресторатором Александром Орловым, когда-то организатором конкурса красоты.

"Это только часть информации об участницах. Многие из них, по словам коллег в модельных агентствах, посещают тусовки российских олигархов в Куршавеле в качестве эскортниц", — написал Лузан.

Скандал с участницами "Мисс Украина"

Организаторы Мисс Украина также отреагировали на скандал и сообщили, что проверят участниц на предмет взаимодействия с гражданами РФ. Позже в комитете сообщили, что в результате проверки все же информация подтвердилась. Правда, имена выбывших участниц в "Мисс Украина" не сообщили.

"По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключи трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение лишь тщательно проверив предоставленные факты", — говорится в заявлении.

Заявление комитета "Мисс Украина"

Позже конкурсантка Полина Сурай рассказала, что во время интервью с организаторами, ее не спрашивали, имеет ли она отношение к РФ, этот пункт был прописан в контракте на участие — по правилам участницы не имели права иметь какую-либо связь со страной-агрессоркой.

Новые подробности скандала вокруг конкурса Мисс Украина: комментарии участниц

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