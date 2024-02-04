Скандал на Нацотборе "Евровидения-2024": одна из финалисток сняла свою кандидатуру с голосования

Одна из финалисток Нацотбора на "Евровидении-2024", певица SKYLERR внезапно сняла свою кандидатуру с голосования.

Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. По словам исполнительницы, она приняла такое решение, ведь не верит в прозрачность и честность голосования:

"Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о работе, о песне, о своих людях, о вас, обо всех нас. Все, что происходит сейчас – это уже не о вышесказанном, и не обо мне... К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дія" работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно. Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, которое в моменте", — объяснила SKYLERR.

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2024" SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

Артистка также добавила, что ей не интересно участвовать в "пиар-гонках, которые сложились из-за этой ситуации" с приложением "Дія". Вместе с тем певица поблагодарила всех, кто был вовлечен в создание ее номера для Нацотбора, и организаторов конкурса.

Отметим, что решение SKYLERR поддержала и другая финалистка Нацотбора на "Евровидение-2024", певица ANKA: "Зайчик ты лучшая, всегда за тебя!" – написала артистка.

Сейчас SKYLERR единственная из участников Нацотбора, которые публично сняли свою кандидатуру с голосования.

Напомним, когда украинцы должны были голосовать за своего фаворита на Нацотборе на "Евровидение-2024", в работе "Дія" произошел массовый сбой. Отдать голос за финалиста можно было только в приложении, но сделать это еврофаны так и не смогли. Как пишут украинцы, кому-то удалось проголосовать, кто-то пожаловался, что "Дія" до сих пор не работает. У кого-то работает с перебоями. В общем, голосовать за фаворита украинцы могут до сегодня, 4 февраля, до 19:05. Именно в это время линии для голосования закроются и будет объявлен представитель Украины на "Евровидении-2024".

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