Скандал на Нацотборе на "Евровидение-2023": конкурсант отказался от участия и рассекретил, кто прошел в финал

Участник группы Cloudless Юрий Каналош, известный под псевдонимом Lue Bason, поделился эмоциональным видео.

На странице в Instagram музыкант разместил видеообращение, в котором рассказал, что в этом году третий раз подавался на Национальный отбор на "Евровидение-2023". Впрочем, говорит Юрий, это решение было импульсивным и он о нем пожалел.

"Я головой не думал. И я это понял только после того, как прошел онлайн кастинг, онлайн-отбор для шорт-листа. Мне очень не понравился вайб на онлайн отборе. Я себя снова почувствовал этим мальчиком из села, которому оказывают услугу. Который должен быть очень благодарен, что его здесь слушают. "Суспільне", когда вы поймете, что участники вам оказывают услугу? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за их номера на Нацотборе. А вы ставите себя на пьедестал – возмущается артист.

Также Lue Bason обидело то, что он просил организаторов Нацотбора - "Суспільне" сообщить ему сразу, прошел ли он финал, чтобы иметь время подготовиться. Впрочем, ему никакого ответа до сих пор не дали. В то же время, говорит музыкант, некоторые из тех артистов, которые подавались на участие в Нацотборе, уже знают, что прошли в финал.

"Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат. Такие участники как Jerry Heil и KRUTЬ, которые тоже проходили онлайн кастинг, уже знают, что они в Нацотборе. Просто это неуважение... Окей, даже если не прошел, ну почему бы не сказать, чтобы я мог закрыть для себя эту дверь", — говорит артист.

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У Юрия есть претензии и к судьям прошлогоднего Нацотбора, где он участвовал в составе группы Cloudless. В частности, музыканта возмутило, что на протяжении всего выступления коллектива член жюри Джамала смотрела в телефон, или общалась с другим судьей и вовсе не слушала его выступление.

"В течение нашего выступления Джамала говорила с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость и свинство. Если я тебе не нравлюсь как человек и ты меня судишь по єтому, тогда ты в жюри не можешь сидеть", — говорит Lue Bason.

Также он отметил, что нечестно его судила и Тина Кароль, которая в прошлом году тоже сидела в жюри Нацотбора. Учитывая все, что озвучил Юрий, он решил отказаться от участия в Нацотборе и снял свою кандидатуру:

"Я понимаю, что отбор в этом году не будет иным. Разница будет только в том, что они, возможно, не спалятся, как в прошлом году. Вы все видели, что было в прошлом году. Что это была прямая фальсификация голосов. Я не знаю, какой результат нынешнего Нацотбора. Прошел ли я в шорт-лист или нет, потому что мне никто ничего не сказал. Я не хочу больше участвовать. Я понимаю, что я не хочу", — решительно сказал артист.

Напомним, что до этого певица Katya Chilly сообщила, что ее песню снова не взяли на Нацотбор на "Евровидение-2023".

Отметим, что ранее "Суспільне" обнародовало лонглист из 36 украинских исполнителей, которые претендуют пройти в финал Нацотбора. Имена финалистов организаторы Нацотбора обещали объявить не позднее 17 ноября.

Финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

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