Скандал на нацотборе на "Евровидение-2023": в Сети раскритиковали состав жюри

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2023" обнародовали имена артистов, которые в этом году займут кресла жюри.

Впервые в истории нацотбора украинцы сами выбирали кандидатов с помощью голосования в "Дії". Лидерами стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. После обнародования результатов голосования сразу нашлись недовольные.

Больше всего пользователи в комментариях под постом на официальной странице "Евровидения Украина" в Instagram критиковали кандидатуру Тараса Тополи. В частности, по мнению пользователей музыкант не сможет объективно оценивать участников, ведь он не имеет никакого отношения к песенному конкурсу.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Какое отношение имеет Тарас Тополя к "Евровидению"?

А при чем здесь вообще Тополя? Зачем? Только потому, что он так сейчас популярна личность в форме?

Также пользователи возмутились, что среди членов жюри нет певицы Тины Кароль. Они даже предлагают сделать ее четвертым судьей, ведь у нее с Юлией Саниной был незначительный отрыв.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Почему Тине Кароль тоже не округлили до 16%, там же минимальный отрыв, 0,03 и 0,01!? Что это за такая математика, не поняла? Должно быть у Джа, Юли и Тины по 16, в Тополи 17, значит нужно чтобы 4 жюри на нацотборе, а не брать отвергать Тину Кароль, и не справедливо даже в этом так округлять...

Поставьте еще 4 кресла, чтобы у жюри нацотбора была еще Тина Кароль

Нашлись и те, кто предложил полностью изменить состав жюри. По мнению некоторых пользователей, кандидатов выбрали не объективно, ведь это было не голосование, а битва фанатов.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Это конечно круто, что сделали такое голосование, но здесь было настоящее сражение между фанатами этих артистов. Мой вам совет, в следующий раз скрывайте результаты голосования до его окончания, только тогда пусть они появляются, чтобы все было честно

А где Руслана? Где Данилко? Где Калуш?

Впрочем, были и те, кто был полностью доволен результатами голосования. Пользователи радовались тому, что в составе жюри будут новые лица – Юлия Санина и Тарас Тополя.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тарас Тополя в жюри — это будет что-то интересное. Человек еще не связан с "Евровидением", но это будет разбавлять Джа и Юля с опытом. Собралось три человека с разными оптиками, из разных жанров, трое с отличным вокалом

Очень рада за такой состав

Достойная тройка!

Отметим, сейчас Санина, Тополя и Джамала должны подписать договор с "Общественным вещателем", чтобы присоединиться к команде нацотбора. Вдруг кто-то из них откажется, его место займет следующий кандидат по результатам голосования. Тарас Тополя уже подтвердил свое судейство.

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