Скандал на нацотборе на "Евровидение-2026": Jerry Heil заявила, что ее номер не покажут полностью

Jerry Heil

Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" только начался, а уже разворачивается первый скандал.

Певица Jerry Heil возмутилась работой технического отдела нацотбора. Исполнительница, которая борется за победу с песней CATHARTICUS (prayer), говорит, что ее номер не будет полноценным. Артистка поделилась, что в записи должны были показать специальные приборы, которые ломались искрились и создавали эффект коллапса. Однако в финальной версии записи этого не будет.

"В эфире вы не увидите мой номер полноценным - таким, каким его создали режиссеры. Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер был "показали ли на экранах приборы?". Эти электроприборы - это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали", - говорит артистка.

Jerry Heil возмутилась, ведь без этого ее номер будет не таким, какой должен был быть. Поэтому, телезрители увидят другую картинку. Также певица отметила, что ей обещали раскадровку, однако этого так и не произошло. Поэтому, Jerry Heil после своего выступления покажет видео, каким он должен был быть, для сравнения.

"Каждый раз на репетициях команда нацотбора нам обещала, что потом раскадрируют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло. Вы увидите то, что вошло в эфир и параллельно увидите мою публикацию, чтобы понять, что видели зрители в зале", - подытожила артистка.

