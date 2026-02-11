Скандал на нацотборе с Jerry Heil: в "Суспільному" объяснили, почему ее номер не показали полностью

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

В "Суспільному" объяснили, почему номер певицы Jerry Heil в финале Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" не показали полностью.

Артистка жаловалась, что ее выступление на конкурсе было неполноценным. Исполнительница говорила, что в записи должны были показать специальные приборы, которые ломались, искрились, падали и создавали эффект коллапса. Однако в эфире этого не было. "Суспільне" в комментарии nv.ua объяснило, что это на самом деле был довольно рискованный прием, о чем Jerry Heil предупреждали. По словам вещателя, чтобы достичь нужного эффектного, необходимо было использовать реквизит в значительно большем количестве, а также монтаж, что противоречит формату.

"Креативный продюсер нацотбора Герман Ненов во время репетиций неоднократно обращал внимание команды артистки, что это рискованный прием для телевизионной съемки. Для достижения нужного эффекта в кадре нужен был реквизит в большем количестве, другого размера и цвета, увеличение количества пиротехники, а также монтаж, что противоречит прямоэфирному формату", - говорит вещатель.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Что касается раскадровки, то это, как говорят в "Суспільному", тоже было невозможно сделать. Хотя нацотбор и показывают в записи, но все равно съемки происходят с соблюдением прямоевирного формата. Поэтому, раскадровка после концерта нивелирует принцип живого выступления.

"Изменение раскадровки после концерта невозможно, поскольку это нивелирует сам принцип живых выступлений на "Евровидении", - добавляет вещатель.

Напомним, недавно мама Jerry Heil после скандала с нацотбором сделала заявление. Она усомнилась в прозрачности конкурса.