Скандал на "Оскаре-2024": из международной телеверсии вырезали победу фильма "20 дней в Мариуполе"

В прошлом году в номинации победил скандальный фильм "Навальный", но для него нашлось место в сокращенной версии.

Из сокращенной международной телеверсии торжественной церемонии "Оскар-2024" неожиданно вырезали момент награждения фильма "20 дней в Мариуполе" и мощную речь режиссера Мстислава Чернова.

Об этом сообщает "Общественное". В частности, на телеканале "Общественная культура" 11 марта должен был состояться повторный показ церемонии вручения кинонаград. Организаторы "Оскара" отправили сокращенную телеверсию мероприятия. Впрочем, "Общественное" сообщает, что оттуда вырезали момент награждения статуэткой фильма "20 дней в Мариуполе". Телеканал решил транслировать полную версию, чтобы зрители снова могли увидеть победу Украины.

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

"Команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе". Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем досаднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода по версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", — возмутилась команда "Общественного".

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Associated Press

Отметим, в прошлом году в соответствующей категории победил фильм "Навальный". Для ленты о россиянине и политической речи его супруги Юлии Навальной место в международной телеверсии нашлось.

Напомним, "Оскар-2024" состоялся в ночь на 11 марта. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" от Мстислава Чернова завоевала заветную статуэтку и принесла Украине первую в историю кинонаграду.

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