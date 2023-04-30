Скандал продолжается: Руслана заявила, что не будет выступать вживую на "Евровидении-2023" из Киева

Артистка опровергла информацию, которая ранее распространилась в Сети.
Скандал между организаторами "Евровидения-2023" и певицей Русланой, которая первой от Украины победила на конкурсе и привезла шоу в нашу страну, не утихает.
На днях в Сети появилась новость, что конфликт исчерпан и якобы Руслана выступит в финале музыкального первенства вживую из Киева. Эта информация не соответствует действительности.
Сайт ТСН.ua связался с менеджером Русланы Яной Прядко, которая подтвердила нам, что по-прежнему выступление звезды на конкурсе не запланировано:
"Никаких изменений, кроме ряда консультаций от публикации поста Русланы, не произошло. Формально зрители увидят Руслану на экране, но выступления первой украинской победительницы "Евровидения-2004" на сцене "Евровидения-2023", как у других победителей, не будет!" – отметила Яна Прядко.
Менеджер Русланы подчеркнула, что во время финала конкурса артистка будет физически находиться в Великобритании, поэтому никак не сможет выступить из Киева, как об этом писали ранее.
У Русланы рассказали о мероприятиях, приуроченых к "Евровидению", в которых исполнительница примет участие:
"Руслана будет в Великобритании. У нее есть два приглашения и она примет участие в двух сайдивентах, которые состоятся в Ливерпуле и будут организованы мэрией города-хозяина "Евровидения". Это выступление-коллаборация с Английской Национальной Оперой 9 мая и участие в проекте главного партнера" "Евровидения" — компании Тик-Ток "Легенды Евровидения" 12 мая", — рассказала Прядко.
Оба эти события не относятся ни к главной сцене "Евровидения", ни к корпорации BBC, которая является организатором "Евровидения-2023". "В конце концов, сами представители ВВС нам подтвердили, что это активности мэрии Ливерпуля, а не организаторов "Евровидения", — отметила Прядко.
Менеджер артистки отметила, что в Украине пока есть только три победителя за всю историю "Евровидения" и не позвать выступить на конкурсе артистку, которая первой привезла музыкальное первенство в Украину – нелогично:
"Ее приглашают на все крупнейшие шоу "Евровидения", потому что она и ее песня действительно легендарны и любимы еврофанами. Поэтому не пригласить Руслану на главную сцену в микс выступлений победителей и артистов из Украины – это реально как-то очень странно. И этот вопрос возникнет не только у еврофанов, но и у артистов, которые примут участие в "Евровидении" также. Потому что это не логично совсем. Руслана и ее победа в 2004 году — это гордость для Украины, как и каждый последующий победитель. Но первым всегда есть особое уважение", — сказала Прядко.
Выступление Русланы на "Евровидении-2004" принесло первую победу Украине
Менеджер певицы добавила, что в своем посте в Facebook Руслана обратилась к аудитории с вопросом, ждать ли ей приглашения, или объявить отказ вне зависимости, будет ли такое приглашение. И большинство поддержало Руслану и призвало выступить в финале крупнейшего музыкального конкурса мира:
"Поэтому никаких демаршей со стороны звезды не будет. Она останется в том формате, который ей отведут организаторы. И уже поклонникам и еврофанам решать, насколько правильным было это решение как со стороны организаторов, так и со стороны Русланы", — отметила менеджер артистки.
Напомним, что в этом году конкурс "Евровидение-2023" будет проходить в Великобритании от имени Украины, победившей в прошлом году. В полуфиналах и финале конкурса пригласили выступить знаковых для конкурса артистов, в частности Верку Сердючку, Go_A, Kalush Orchestra, Alyosha и других. Впрочем, среди приглашенных артистов не оказалось первой победительницы конкурса от Украины Русланы.
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